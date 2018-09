France-Pays-Bas : Rachel Legrain-Trapani stylée pour soutenir Benjamin Pavard

Le Stade de France affichait complet pour le grand retour des Bleus. L'équipe de France était opposée aux Pays-Bas dans le cadre de la Ligue des nations le 9 septembre 2018, quelques jours après avoir concédé un match nul contre l'Allemagne à Munich. Grâce au jeune prodige Kylian Mbappé et à l'expérimenté Olivier Giroud, les joueurs de Didier Deschamps ont remporté leur match pour le plus grand plaisir d'un public français en ébullition. Les Bleus ont profité de cette grande soirée sportive et de la communion avec les supporters pour fêter à nouveau leur titre de champion du monde décroché le 15 juillet 2018 à Moscou (Russie), notamment sous les yeux du président de la République Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte Macron.

Pour ce grand retour des Bleus au Stade de France, les personnalités se sont déplacées en masse. Rachel Legrain-Trapani a quitté le Nord pour venir soutenir son compagnon de 22 ans Benjamin Pavard qu'elle n'a pas souvent l'occasion de voir puisqu'il joue en Allemagne, à Stuttgart. L'ancienne Miss France qui a récemment fêté ses 30 ans est apparue stylée en tribunes, dans une combinaison automnale et coiffée d'un grand chapeau. La Picarde n'a pas manqué de témoigner son amour sur Instagram à Benjamin Pavard lors de sa présentation.