Frances Cobain: Officiellement divorcée, elle continue de se battre avec son ex

Les histoires d'amour finissent mal en général et Frances Cobain pourra en attester. La fille du regretté leader de Nirvana, Kurt Cobain, et de Courtney Love, est officiellement redevenue une femme célibataire aux yeux de la loi. Dans des documents officiels remis par un juge de Los Angeles, la jolie brunette de 25 ans et son époux depuis 2014, Isaiah Silva sont officiellement divorcés.

Pour autant, la guerre continue entre les deux ex-époux. D'après TMZ, il reste encore plusieurs dossiers épineux entre Frances et Isaiah, notamment pour les questions de pension alimentaire, frais d'avocats et de séparation des biens. C'est là que vient se glisser le cas de la 1959 Martin D-18E, une guitare acoustique qui a appartenu à Kurt Cobain et avec laquelle il a notamment joué lors du concert MTV Unplugged en 1993. Un instrument très rare (la marque dit en avoir fabriqué 302 modèles) auquel tient Frances Cobain. Sauf qu'Isaiah Silva assure que sa désormais ex-femme lui a offert cette précieuse guitare en guise de cadeau de mariage, ce que dément formellement l'intéressée. Et Frances ne compte pas lâcher le morceau, car pour lui arracher cet instrument historique, il faudra lui passer sur le corps. Autant dire que la guerre fait rage !