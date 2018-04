Francesca Brienza, compagne de Rudi Garcia (OM) : "2 infarctus en 1 semaine !"

"On fait ce métier pour ces moments-là, de communion collective. C'est une grande soirée de Coupe d'Europe" : Rudi Garcia, quelques instants après la victoire épique de l'Olympique de Marseille contre l'équipe allemande du RB Leipzig et sa qualification pour les demi-finales de l'Europa League, ne cherchait pas à cacher que l'heure était avant tout à l'émotion et à la joie.

Une émotion démultipliée par l'incandescence du stade Vélodrome qui battait ce soir-là son record d'affluence de la saison, véritable caisse de résonance du récital de l'OM : "La fierté, c'est aussi de voir un Vélodrome en feu toute la soirée. On se rend compte combien ce stade et ce public peuvent être spéciaux. Après la Roma, j'avais besoin de retrouver un public latin. Ce soir, il a été chaud comme la braise", se félicitait d'ailleurs l'entraîneur de 54 ans, faisant au passage une allusion au précédent chapitre de sa brillante carrière, écrit à Rome. Il n'est pas le seul à aimer plus que tout cette passion, parfois excessive : sa compagne Francesca Brienza aussi, et elle l'a rappelé d'une manière éclatante sur Instagram au terme de cette folle semaine de compétitions européennes.

En couple depuis 2014 avec le technicien français de 22 ans son aîné, celle qui se surnomme "La Brienzina" n'a pas perdu au change en le suivant lorsque celui-ci a quitté l'AS Roma pour prendre ses fonctions sur la Canebière. Et si elle reste la supportrice la plus transie du club de la louve, dont elle a l'occasion de commenter l'actualité dans le programme sportif Quelli Che Il Calcio sur Rai 2, elle s'est aussi prise d'amour pour l'OM. Cette semaine, elle a été doublement servie : 48 heures après l'exploit de la Roma, qui a remonté mardi 3 buts de retard pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions aux dépens du FC Barcelone, c'est l'OM qui surclassait Leipzig 5 à 2 après avoir perdu en Allemagne (1-0) à l'aller et continuait sa belle route européenne. Sur Instagram et Facebook, Francesca, en légende d'une photo la montrant en train d'exploser de joie au Vélodrome avec le maillot phocéen sur les épaules, a confié être passée par toutes les émotions : "Deux infarctus en une semaine, c'est trop pour mon pauvre coeur ! (...) Hospitalisation directe ! Mais ne me réveillez pas ! Le football est un sport fantastique", a écrit la superbe Romaine, animatrice télé et mannequin qui participa au début de sa carrière à l'élection de Miss Italie. Sur Twitter, elle a également relayé de nombreux messages d'euphorie ainsi que des images de joie du vestiaire marseillais.