Francine (L'amour est dans le pré 2018) attaquée par Guy : Elle sort du silence

Francine n'a pas été épargnée par Guy, l'agriculteur de L'amour est dans le pré 2018 (M6) qu'elle a tenté de séduire. Si jusqu'ici, elle n'avait pas réagi, la conductrice de bus de 57 ans a brisé le silence. C'est auprès de nos confrères de Télé Loisirs qu'elle s'est exprimée pour la première fois et elle n'a pas caché sa colère.

Pour commencer, elle s'est défendue d'avoir ramené six valises dans l'espoir de laisser quelques affaires chez lui : "C'est faux ! J'avais uniquement ma valise rouge. On la voit à l'antenne, en plus. Là, c'est grave. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. La chose qui l'a le plus vexé, c'est que je dise devant lui et Montserrat que j'avais son numéro depuis les speed dating. C'était hors caméra." Francine a ensuite assuré qu'elle ne voulait "plus aller chez lui" après le speed dating parce qu'elle s'était rapprochée de sa rivale. "Mais il a insisté pour que je vienne", a-t-elle ajouté.

Francine a ensuite réagi à la rumeur sur son penchant pour l'alcool qui a provoqué en elle une "colère incroyable" : "Nous avons bu tous les trois ! On prenait l'apéro avant de manger et nous avons pris un peu de vin en dînant. Guy avait du champagne. Et comme avec Montserrat, nous n'avions pas envie de dormir, il nous en a proposé. Nous avons dit oui." L'ancienne prétendante de M6 a révélé avoir "du mal à [s']en remettre": "Ça fait mal." D'autant plus que selon elle, c'est Guy qui faisait tout pour qu'elle se rapproche de lui.

Comme si cela ne suffisait pas, Guy avait expliqué que Francine avait très mal pris le fait qu'il lui ait demandé de quitter l'aventure. Pourtant, selon la candidate, elle est partie sans faire de scandale. Elle aimerait donc que l'éleveur de brebis et charcutier en Auvergne-Rhône-Alpes âgé de 58 ans cesse de la traîner dans la boue : "J'aimerais lui dire que tout ça est un manque de respect. Je suis naturelle, je ne suis pas méchante. Je ne méritais pas ça. Pas du tout... Je ne savais pas qu'il était comme ça. Si j'avais su, je ne serais pas allée chez lui. Montserrat en est témoin, tout cela est complètement faux."

Sans surprise, Francine a supprimé le numéro de Guy et ne souhaite plus être en contact avec lui.