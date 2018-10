Francine (L'amour est dans le pré 2018) "culottée": Guy balance sur son attitude

L'amour n'était semble-t-il pas dans le pré pour Guy et Francine. Après avoir expliqué qu'il avait été déçu par sa prétendante lors du speed-dating, l'agriculteur de L'amour est dans le pré 2018 (M6) a critiqué son premier jour à la ferme lors d'une interview pour nos confrères de Télé Loisirs.

Dans un premier temps, l'éleveur de brebis et charcutier en Auvergne-Rhône-Alpes a mis en avant le fait que Francine avait traîné lors de leur balade à la montagne : "On est allé faire une petite balade de rien du tout, elle nous a plantés à mi-chemin."

Il a ensuite balancé sur son comportement lors de son arrivée chez lui : "Elle est arrivée avec six sacs pour six jours. Elle m'a dit qu'elle comptait laisser quelques affaires, j'étais surpris ! Le soir, à l'apéritif, elle a pris du Ricard mais elle n'a presque pas mis d'eau. Elle en a repris un autre. Allez, deux Ricard, bon ça va. Après à table, elle s'est sifflé les 3/4 de la bouteille de rosé. On arrive au fromage, elle me dit : 'T'as pas une bouteille de vin rouge ?' Après, elle m'a demandé une bière, puis deux, puis trois... Elle était culottée !"

Lors d'une récente interview pour Télé Loisirs, Guy avait déjà égratigné Francine. Selon lui, elle n'a pas été totalement sincère avec lui dans sa lettre : "Tout était faux. La photo qu'elle m'avait envoyée, elle avait au moins cinq ou six ans de moins."