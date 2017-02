Francis Lalanne : Candidat, il retente (encore) sa chance...

Francis Lalanne serait-il en mode "chat échaudé (ne) craint (pas) l'eau froide" ? Visiblement oui ! En dépit de son précédent échec aux élections législatives de 2007 à Strasbourg, où il avait récolté 3% des voix, le chanteur s'apprête à retenter sa chance...

C'est toujours sous une bannière écologiste que l'interprète de On se retrouvera veut se faire élire député en juin prochain. Francis Lalanne compte faire campagne auprès du mouvement écocitoyen baptisé 100%. Un collectif dont le credo est "0% politicien, 100% citoyen" et qui rassemble 28 mouvements citoyens et écologistes de toute la France, y compris l'Alliance écologiste indépendante que le chanteur avait fondée en 2009 avec Jean-Marc Governatori. "L'objectif est de proposer une alternative aux partis dépassés et aux extrêmes", déclare le mouvement. Le collectif compte présenter 577 candidats aux prochaines élections législatives !

Francis Lalanne, qui va également faire son retour dans la musique le 17 février avec le disque Francis et Carré blanc – À Léo, avait tenté sa chance aux législatives à Strasbourg mais aussi aux municipales à Montauban et aux européennes en 2009.