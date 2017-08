Francis Lalanne, invité surprise d'un reportage BFMTV sur la canicule !

Les téléspectateurs de BFMTV ont assisté à une séquence inattendue ce mercredi 2 août 2017.

Alors que la journaliste Julia Van Aelst effectuait un duplex depuis Avignon pour parler de la canicule qui touche actuellement le Sud de la France où l'on flirte avec les 40 degrés à l'ombre depuis quelques jours, on a pu apercevoir le chanteur Francis Lalanne (58 ans), en arrière-plan, en train de se rafraîchir assis sur une chaise installée dans une des fontaines de la ville.

Interrogé par la journaliste qui l'a évidemment reconnu, l'artiste a commenté : "Je me promène et je profite un peu des ruelles désertées. On peut se rafraîchir, il y a des fontaines partout dans les rues d'Avignon. Et puis le soleil, bah il s'exprime quoi !"

En bref, Francis Lalanne n'a pas semblé disposé à suivre pour le moment les "conseils" du plan canicule (ce jour-là au niveau 3 à cause des 43 degrés ressentis !) qui consistent à rester à l'ombre, fermer les volets de son habitation et, si possible, rester le plus longtemps possible dans des lieux climatisés (supermarchés, bibliothèques...).

Une séquence sympathique à retrouver dès à présent dans notre player !