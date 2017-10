Franck Borde, son retour dans Plus belle la vie : "J'ai posé une condition..."

C'est un retour qui va faire plaisir à de nombreux fans de la série Plus belle la vie (France 3).

Comme nos confrères de Télé Star l'ont annoncé il y a quelques semaines, le comédien Franck Borde (38 ans), interprète du juge Florian Estève de 2007 à 2010, va bientôt reprendre son rôle après sept années d'absence. Un challenge pour les scénaristes puisque le personnage du juge avait tout de même été tué par un certain Thomas Blanchard...

Récemment interrogé (toujours par Télé Star), Franck Borde a accepté de parler de ce retour inattendu. "La production de la série m'a contacté pour savoir si revenir m'intéresserait. J'ai tout de suite accepté. Quand je suis parti il y a sept ans, j'avais le sentiment que je reviendrai un jour. Mais j'ai posé une condition : il fallait que l'histoire tienne la route et qu'il ne s'agisse pas d'un simple clin d'oeil pour faire le buzz", a-t-il expliqué.

Et d'ajouter sur ses retrouvailles avec Laurent Kérusoré, qui jouait son petit ami à l'époque : "Je n'avais pas coupé les ponts après mon départ. On s'envoyait fréquemment des textos pour rester en contact. C'est toujours un plaisir de jouer avec lui. Nos scènes de retrouvailles coulaient de source. J'avais l'impression d'être parti six mois seulement."

Selon toute vraisemblance, le public devrait retrouver Franck Borde dans l'épisode de Plus belle la vie du 2 novembre prochain. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les fans de la série puisque le personnage du juge Estève avait déjà été éliminé un 2 novembre... 2010. Suspense !