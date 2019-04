Franck Dubosc au bord des larmes : "Ma mère a été malade longtemps..."

Il est rare que Franck Dubosc craque. C'est pourtant ce qui s'est passé samedi 6 avril 2019, sur le plateau de l'émission On se retrouve chez Sabatier (C8). Alors qu'il évoquait la maladie de sa maman, l'humoriste et comédien s'est montré très ému, les larmes aux yeux.

"Ma mère a été malade longtemps", a lancé Franck Dubosc avant d'être pris d'émotion. Les yeux rouges et humides, il a poursuivi : "Ces poèmes-là, c'était pour elle qui était à l'hôpital. A ce moment-là, c'est mon père qui nous élève, et c'est peut-être pour ça qu'il y a la petite larme, il est avec nous tout le temps... et je ne lui ai pas rendu ça. Je ne lui ai pas rendu tout cet amour qu'il nous a donné parce que maman était à l'hôpital." Aujourd'hui, avec le recul, Franck Dubosc imagine ce qu'a dû ressentir son père dans ce moment compliqué à gérer. "Maintenant que je suis père, je sais ce que c'est l'ingratitude des enfants", a-t-il ajouté.

Des confidences très privées de la part du comédien de 55 ans. Et s'il a été tant ému, c'est parce qu'il a, encore aujourd'hui, du mal à se confier sur cette période difficile de sa vie. "Je ne parle jamais d'elle, en fait..., a-t-il avoué face à Patrick Sabatier. Je ne vais pas chialer dans ton émission parce que je le fais tout le temps."

Rappelons que Franck Dubosc file le parfait amour avec sa femme Danièle, qu'il a épousée en 2009. Durant ces 10 ans d'amour, le couple a accueilli deux enfants : Raphaël (8 ans), et deux ans plus tard, l'adorable petit Milhan (6 ans). "Elle est la mère de mes formidables enfants, elle a le mérite d'être la mère de mes enfants, d'être ma femme. Ça, c'est pas facile, et elle tient le coup", avait lancé Franck Dubosc à propos de sa compagne début avril 2019 à Télé Loisirs, à l'occasion de leurs 10 ans de mariage.