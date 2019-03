Franck Dubosc : Le sacrifice qu'il a songé à faire pour ses fils

Jusqu'au 14 avril 2019, Franck Dubosc est sur la scène du Palais des sports de Paris, pour présenter son dernier spectacle Fifty Fifty. Il assurera ensuite une tournée dans toute la France. L'humoriste âgé de 55 ans s'est rendu dans Les terriens du samedi (C8) samedi 30 mars, pour en faire la promotion. Et il a admis qu'il aurait pu ne jamais faire face à son public avec son nouveau show, par rapport à ses enfants Raphaël (9 ans) et Milhan (6 ans)..

"Ils sont petits. Et dès le début, quand on part en tournée, c'est difficile quand les enfants sont petits. Le grand m'a tout de suite dit : 'Tu préfères ton métier à nous !' Et c'est vrai. Mais je lui ai dit : 'J'aime mieux mon métier que vous et j'aime mieux ton petit frère que toi.' Bien sûr, ce n'est pas vrai", a-t-il confié avec humour. Et de poursuivre plus sérieusement : "C'est difficile, on est obligé d'abandonner.... C'est la tournée surtout, pas le fait de jouer ou d'écrire. C'est le fait d'abandonner ses enfants pour partir sur les routes." Reste à savoir si à l'avenir, Franck Dubosc aménagera davantage son emploi du temps pour passer plus de temps avec ses enfants.

Pour l'heure, il est en tout cas bien occupé. Il a révélé à Thierry Ardisson qu'il venait de finir d'écrire un film. Et dernièrement, il a enchaîné les projets. On l'a notamment vu dans L'embarras du choix (2017), Tout le monde debout (2018) ou All Inclusive (2019).

Lors d'une interview pour nos confrères de Gala (édition du 9 février dernier), Franck Dubosc évoquait déjà sa difficulté à parfois mener de front sa vie personnelle et professionnelle : "Un métier prenant, qui vole parfois leur père à Raphaël, 9 ans, et Milhan, 6 ans, comme lorsqu'ils sont venus en juillet, en vacances durant le tournage : 'Sur la plage avec eux, c'était impossible. Quand je faisais les photos, ils ne comprenaient pas. Même lorsque je leur expliquais que je dois beaucoup au public.'"

Et le 3 février dernier, dans Vivement Dimanche, l'époux de Danièle a révélé appeler ses fils en Facetime tous les soirs quand il est en déplacement : "Tous les soirs, ils me disent 'mince pour ton spectacle papa', tous les soirs [puisqu'ils n'ont pas le droit de dire "merde"]. Un jour, il y a mon grand qui me dit : papa, je peux te dire le vrai mot ?" Puis son cadet a voulu faire la même chose. "Oui mais t'as cinq ans et demi, c'est un vrai gros mot, tu le dis une fois. Il se gonfle, il jubile, il me regarde, il me dit 'connard'."