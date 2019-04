Franck Dubosc "pas très fier" du sketch jugé grossophobe sur "Sandy Kilos"

Franck Dubosc est de retour sur scène avec un nouveau spectacle, Fifty-Fifty. S'il a longtemps joué le rôle du "séducteur loser", c'est un thème qu'il n'aborde plus dans sa nouvelle tournée. "Au bout de quatre spectacles, je me dis que j'ai fait un peu le tour des histoires de séduction rocambolesques. Je me voyais mal raconter une scène de drague un peu lourde et en rire. Pour un homme de 55 ans, ça serait devenu pitoyable", a confié à Notre temps le père de Raphaël (8 ans) et Milhan (6 ans).

Avec le recul et la sagesse de l'âge, Franck Dubosc s'est bien rendu compte que certains des sujets qu'il a abordés ont pu en choquer certains. "J'ai la naïveté de penser que je ne suis pas quelqu'un de méchant et que, quand j'écris, je ne vais pas heurter. Quand je travaillais sur Tout le monde debout, on m'a dit : 'Fais attention, tu abordes un sujet épineux. Vas-tu réussir à éviter le drame avec les handicapés ?' Finalement, il n'y a pas eu de problème parce que mon intention n'était pas de blesser", se souvient le compagnon de Danièle.

"J'aurais du mal à la refaire aujourd'hui"

Mais il y a un sketch en particulier, qui a fait la renommée de l'humoriste, datant de 2004. "Le seul texte dont je ne suis pas très fier aujourd'hui, c'est celui sur Sandy, une fille un peu grosse. C'est sans doute celui qui a le mieux marché pourtant. Mais c'était une moquerie facile, j'aurais du mal à la refaire aujourd'hui", concède-t-il. Grossophobe, sexiste... pour ceux qui ne connaissent pas, il y a de quoi s'indigner. "Elle était moche, elle s'appelait Sandy. Une Américaine, typique [il ouvre grand les bras, NDLR]. 200 kilos. Là-bas, ils disent 350 livres, belle bibliothèque. (...) Toi, du coup, tu es Sandy, comme Sandy Kilos ?", déclarait Franck Dubosc dans le spectacle Franck Dubosc romantique. S'ensuivent une dizaine de minutes de moqueries, où cette femme est notamment comparée à un piano.

Franck Dubosc avait déjà émis des remords à propos de ce sketch, lorsqu'il avait fait revivre le personnage de Sandy dans À l'état sauvage (2013). "J'ai Sandy, ma Sandy kilos, la fameuse ronde qui revient dans mon nouveau spectacle [À l'état sauvage, NDLR] mais je la fais revenir pour m'excuser. Pour la prier de m'excuser de m'être moqué d'elle longtemps. Je lui dis qu'elle a une taille de guêpe pour moi désormais. Même si c'est la reine. Et je dis qu'il ne faut pas se moquer des femmes un peu rondes", avait-il confié à Europe 1.