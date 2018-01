Franck Dubosc : Sa maison violemment frappée par la tempête Eleanor

C'est dans cette petite commune située au-dessus de Cannes, à Mougins, que l'acteur et humoriste a trouvé le calme et la tranquillité qu'il recherchait pour sa famille, Danièle (son épouse), Raphaël et Milhan (ses enfants). "Ma femme est libanaise, elle voulait être sur la Méditerranée. Et à la fin du Festival de Cannes, on a passé quelques jours au Mas Candille, à Mougins. On a aimé que ce soit la campagne à proximité de la ville. Alors, après avoir longtemps cherché, on a finalement trouvé une maison sublime avec vue sur l'Estérel. Saint-Tropez, ça ne nous intéresse pas, ça ne correspond pas à l'humeur de la famille. On avait besoin de calme, d'un truc un peu pépère. On est peu venus cet hiver, c'était en travaux. On va essayer d'y passer tout l'été. Ma femme voudrait y vivre toute l'année. On y est vraiment bien", a confié Dubosc à Nice-Matin en 2013.