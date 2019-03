Franck Gastambide, 5 kg en moins et une double otite : retour d'Inde difficile

Le 19 mars prochain, l'aventure de Franck Gastambide (Taxi 5, Les Kaïra) pour l'émission Rendez-vous en terre inconnue sera dévoilée sur France 2. L'acteur qui a eu la surprise de découvrir que ce n'était pas Frédéric Lopez qui allait l'accompagner mais Raphaël de Casabianca, a vécu un séjour inoubliable. Cependant, le retour en France a été "un choc". Il s'est confié au magazine Télé Star.

Le compagnon de Sabrina Ouazani s'est rendu en Inde afin de rencontrer les nomades Van Gujjar, sur les contreforts de l'Himalaya. Un cadre de vie magnifique mais rustique. Voilà pourquoi le réalisateur est rentré du tournage avec quelques souvenirs... Il raconte : "J'ai perdu 5 kg et gagné une double otite car on se lavait dans les rivières pleines de bactéries."

Rendez-vous en terre inconnue a surtout bouleversé l'acteur à cause de sa rencontre avec des nomades qui vivent à mille lieues du star system et qui se fichent bien de savoir que Franck Gastambide est une personnalité célèbre dans notre pays. "Ils ne possèdent rien. Ils sont musulmans dans un pays hindouiste, et le gouvernement ne favorise pas leur intégration. Malgré cette exclusion, ils sont en permanence dans un état de bonheur et de bien-être. C'est une leçon de vie formidable", commente-t-il.

Cet échange a marqué le comédien de 40 ans qui ne cache pas avoir pleuré dans l'avion du retour et avoir mis du temps à retrouver sa vie d'avant : "Une fois chez moi, les premiers temps ont été terribles : des réveils en sursaut la nuit, je me demande où je suis. Je n'avais plus envie de dormir ni de raconter cette expérience à mes proches, persuadé qu'ils ne comprendraient pas les émotions que j'avais ressenties."