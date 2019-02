Franck Gastambide bientôt marié à Sabrina Ouazani? "C'est une bonne question..."

Ce 23 février 2019, Franck Gastambide faisait partie des invités de Thierry Ardisson dans Les Terriens du samedi sur C8. Au cours de son interview menée par l'homme en noir, le comédien de 40 ans a été invité à en dire plus sur ses amours... et même sur un possible mariage !

Si l'animateur avait déjà révélé la relation sentimentale qui lie le réalisateur de Taxi 5 à la belle Sabrina Ouazani (vue récemment dans Plan coeur sur Netflix et bientôt à l'affiche de Jusqu'ici tout va bien) en juin dernier, il en a remis une couche ce samedi en tentant d'en savoir plus sur la suite des événements entre les tourtereaux.

Face à un Franck Gastambide un brin gêné qui affirmait que tout allait bien côté coeur, il a lâché : "Pourquoi tu l'épouses pas ?" Et Laurent Baffie d'enfoncer le clou avec beaucoup d'humour : "Peut-être que tu voulais faire ta demande ici ?" Face à ces assauts, le comédien et réalisateur a finalement statué : "Arrêtez ! Non. Pourquoi ? C'est une bonne question... Je vais y réfléchir."

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player !