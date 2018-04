Franck Gastambide conquis par la "belle et talentueuse" Sabrina Ouazani

Pattaya, les doublages pour le film d'animation Sahara et maintenant Taxi 5, les routes de Franck Gastambide et de Sabrina Ouazani ne cessent de se croiser ces dernières années. Un hasard ? Laurie Cholewa se risque à poser la question dans Gala ce 18 avril 2018.

Face à Franck Gastambide pour la sortie de Taxi 5, qui comptabilise déjà plus de 1,2 million de spectateurs moins de deux semaines après sa sortie – pour le plus grand bonheur de son producteur Luc Besson –, celle qui est aux commandes de Tchi Tcha sur Canal+ et joue les prolongations pour Gala y va franco avec l'acteur : "Après Pattaya, Sabrina Ouazani est une nouvelle fois à vos côtés dans ce cinquième volet de Taxi. Un hasard ?" Une question à laquelle Franck Gastambide savait certainement qu'il n'échapperait pas et qui provoque un "sourire".

Alors que le héros de Taxi 5 aurait pu botter en touche, il ne se défile pas. L'acteur de 39 ans se la joue gentleman en ne livrant que des compliments sur sa partenaire de tournage dont il avoue être proche. "C'est rare d'être aussi belle et talentueuse", répond-il à Laurie Cholewa. Après quoi, un silence s'installe... "Oui, c'est une fille que je fréquente au quotidien", ajoute-t-il sans en dire davantage.

Laurie Cholewa tente alors une autre approche : "Vous semblez heureux de pouvoir écrire des histoires d'amour pour les jouer avec elle..." La journaliste n'obtient toujours pas la réponse convoitée. "Oui et ça marche. Je ne suis pas fan des intrigues à l'eau de rose mais avec elle, on peut toujours contourner l'obstacle et se diriger vers l'humour", répond l'acteur. Totalement conquis par la beauté mais aussi par la personnalité de Sabrina Ouazani, il n'hésite pas à en rajouter une couche : "Et puis, pour tout vous dire : j'aime les femmes qui ont de la poigne. Sabrina n'en manque pas."

L'intégralité de l'interview de Franck Gastambide est à retrouver dans Gala en kiosques le 18 avril 2018.