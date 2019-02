Franck Gastambide "planté lâchement" par Frédéric Lopez : Énervé, il s'explique

Franck Gastambide est-il réellement fâché contre Frédéric Lopez ? L'animateur de France 2 de 51 ans avait convié l'acteur à participer à Rendez-vous en terre inconnue en septembre 2018. Ce dernier l'ignorait mais, finalement, le présentateur a profité de cette émission pour... annoncer son départ et passer le flambeau à Raphaël de Casabianca.

Ce n'est donc qu'à l'aéroport de Roissy que Franck Gastambide a appris que Frédéric Lopez ne venait pas. Une situation qui l'a quelque peu agacé. Contacté au téléphone par Cyril Hanouna en direct dans Touche pas à mon poste, jeudi 21 février 2019, le compagnon de Sabrina Ouazani s'est confié : "Écoutez, quand quelqu'un vous propose de vous emmener en voyage et qu'à l'aéroport il vous plante lâchement... Je suis un petit peu énervé."

Il a ensuite répondu aux critiques de Géraldine Maillet qui l'accusait de ne pas penser à la cause et d'avoir accepté de participer simplement pour Frédéric Lopez : "Au moment où on me plante à l'aéroport, la cause je ne la connais pas vraiment, je suis ravi de partir mais je ne sais pas où je vais. Mon seul référent, c'est Frédéric, ça me rassure. Si ça n'avait pas été lui, je ne sais pas si j'y aurais été. Et au moment de partir, je me fais planter. C'est pas très grave mais oui, sur le coup, j'ai passé un moment émotionnellement très difficile, ça c'est une évidence."

Bientôt les retrouvailles

Si la star de Taxi 5 et Frédéric Lopez ne se sont pas croisés lors de la conférence de presse de l'émission mercredi dernier, ils seront obligés de se confronter le soir de la diffusion du prochain numéro de Rendez-vous en terre inconnue, dont le tournage a eu lieu en Himalaya : "Je vais le revoir sur France 2 le soir de la diffusion. Je ne le reverrai pas d'ici-là (...) C'est vrai qu'il faut qu'on se parle."

Pour rappel, France 2 organisait la conférence de presse du nouveau numéro de Rendez-vous en terre inconnue le 20 février. Et Frédéric Lopez est parti avant l'arrivée de celui qui était supposé être son compagnon de voyage. "Au moment, où je vous parle, j'ignore si Franck me fait vraiment la gueule ou pas. Je ne l'ai pas recroisé depuis qu'on s'est quittés à l'aéroport de Roissy, en septembre dernier. Quand il est rentré de voyage, je lui ai envoyé un texto pour lui demander comment ça s'était passé. 'Tu n'avais qu'à être là', m'a-t-il répondu 24 heures plus tard. Plus de message, depuis. Je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas d'organiser ce faux départ. Franck a parlé de trahison. Demandez-lui, vous, s'il m'a pardonné", a-t-il confié avant de s'éclipser.

Une fois arrivé devant les journalistes, Franck Gastambide n'a pas échappé à une question sur l'absence de Frédéric Lopez : "J'avais surtout envie de recroiser Raph. C'est lui qui est devenu mon ami, pas Fred. Je comprends qu'il ait décidé de quitter l'émission, qu'il fallait quelques galipettes de fin. C'est tombé sur moi. Mais je me réserve le droit de lui en vouloir. Je n'ai pas cherché à le voir depuis que je suis rentré. On se reverra le soir de l'émission, en direct, sur le plateau."

Le numéro de Rendez-vous en terre inconnue auquel participe Franck Gastambide sera diffusé le mois prochain, sur France 2.