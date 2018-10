Franck Gastambide : Son "traumatisme" dans Rendez-vous en terre inconnue

Le 8 septembre 2018, Franck Gastambide s'est rendu à Roissy afin de vivre une aventure hors du commun. Il a accepté de participer à Rendez-vous en terre inconnue (France 2) qui s'est déroulé à New Dehli, en Inde. Surprise en arrivant, il a appris que Frédéric Lopez ne s'envolerait pas à ses côtés car il a pris la décision de ne plus animer le programme. Une nouvelle qui a choqué l'acteur et réalisateur de Taxi 5.

"A ce moment-là, je ne savais plus où j'habitais. Quelques jours après, la nuit, je revoyais Fred me prendre par le bras et me dire qu'il ne partirait pas. Un petit traumatisme... Mais ça a rendu l'aventure encore plus extrême. Cela m'a forcé à être dans un total lâcher-prise", a confié Franck Gastambide à nos confrères du Parisien. Une fois dans l'avion, il a appris que c'est Raphaël de Casabianca qui partagerait cette belle aventure à ses côtés. Et quelle aventure : "On vivait à l'heure du soleil. On se couchait à 19h. J'ai vécu comme au Moyen-Âge pendant dix-huit jours ! Être pour la première fois totalement isolé m'a obligé à me concentrer sur les moments présents et surtout à être en osmose avec les gens."

Le compagnon de Sabrina Ouazani n'a toutefois pas caché que depuis la fin du tournage, il "récupère doucement, physiquement et psychologiquement". "Je me réveille en sursaut chaque nuit, persuadé que je suis encore là-bas ! (...) J'ai bien conscience de ne pas être encore tout à fait dans mon état normal. J'ai été confronté à mes limites. C'est beaucoup plus qu'une émission de télé", a-t-il conclu.

Franck Gastambide se laisse donc un peu de temps avant d'attaquer ses nouveaux projets, l'écriture d'une série pour Canal+ et un nouveau film.