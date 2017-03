Franck (Koh-Lanta Cambodge) séparé de sa fille: "Je ne l'ai jamais oubliée"

Pas moins de 18 aventuriers se sont envolés pour le Cambodge afin de participer à Koh-Lanta, parmi lesquels Franck 50 ans. Une aventure qui avait une résonance très particulière pour le membre de l'équipe rouge (les Bokor).

Le coéquipier de Manuella, Yassin, Marjorie, Clémentine et Bastien a en effet expliqué lors d'un portrait diffusé le 24 mars 2017, à l'occasion de l'épisode 3, qu'il souhaitait renouer des liens avec sa fille. "Avec mon fils Julien, on est très complices. Ma fille, c'est une autre paire de manches. Je ne la connais pas. On a divorcé quand elle avait 3 ans et aujourd'hui, elle en a 20. Donc, de 3 ans jusqu'à 20 ans, je l'ai peut-être vue quatre fois", explique-t-il face caméra.

Et d'ajouter : "Le but recherché, c'est de dire à ma fille que je ne l'ai jamais oubliée, que je l'aime à un point qu'elle ne peut pas imaginer. Peut-être que ce n'est pas réciproque mais je l'aime même si je ne l'ai jamais vue (...). Je vais gagner 100 000 balles, revoir ma fille et apprendre à la connaître pour qu'elle sache qui est son père." De tendres déclarations qui toucheront à coup sûr la jeune femme.

À noter que ce n'est pas la première fois que Koh-Lanta permettrait à une famille de se retrouver. On se souvient encore de Cécilia (qui a participé à l'édition 2016, en Thaïlande) et de son papa qui ont eu l'occasion de se retrouver grâce à une épreuve. "J'ai retrouvé mon père et je ne m'y attendais pas. Je ne l'avais pas revu depuis pratiquement deux ans. Je ne vous cache pas qu'au niveau émotion, c'était très fort (...). Koh-Lanta m'a permis de lui dire ce que je pensais. On s'est revu depuis, et ça nous a énormément rapprochés", confiait-elle à VSD en mai dernier.