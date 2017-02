Franck Pelux (Top Chef 2017) en couple : Découvrez sa compagne Sarah !

Franck Pelux a fait un long voyage afin de participer au tournage de Top Chef 2017.

Il y a près de deux ans, le membre de la brigade de Philippe Etchebest (qui a le sang chaud) s'est installé à Pékin afin de travailler au Temple Restaurant Beijing, 12e meilleur restaurant dans le monde sur Trip Advisor. Le chef exécutif est à la tête d'une équipe de 30 personnes... parmi lesquels sa petite amie Sarah avec laquelle il est en couple depuis sept belles années.

La jeune femme ne pouvait se résoudre à laisser partir Franck seul pour vivre cette nouvelle aventure. C'est donc ensemble qu'ils travaillent chaque jour, main dans la main. "On est vraiment une équipe à deux, il n'y pas de cuisine et de salle, on essaye vraiment de s'aider", a confié Sarah, maître d'hôtel dans l'établissement.

De son côté, le candidat du concours culinaire de M6 a assuré qu'il était impossible pour lui de travailler sans sa compagne. Et d'ajouter : "C'est vraiment un binôme, on partage cet amour du métier, cet amour pour nos clients... Elle représente ma cuisine merveilleusement bien, personne ne peut le faire mieux qu'elle."

