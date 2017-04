Franck Ribéry à l'entraînement avec son fils qui a bien grandi !

Son plaisir de s'entraîner est double. Blessé une bonne partie de la saison, comme trop souvent, Franck Ribéry a repris du service avec son équipe allemande du Bayern de Munich. Heureux de cette renaissance, le célèbre joueur français qui a fêté ses 34 ans hier (vendredi 7 avril) la vit en famille.

Il y a quelques jours, l'ailier bavarois a invité son fils de 5 ans et demi à l'accompagner à l'entraînement. Très discret sur sa vie privée, Franck Ribéry ne se montre que très rarement avec sa femme Wahiba, qu'il a épousée en 2004, et avec leurs quatre enfants (deux filles et deux garçons). Le footballeur a donc fait une exception en publiant une photo de lui et de son petit Seif el Islam sur sa page Instagram. "Invité spécial d'entraînement aujourd'hui", a-t-il légendé, ajoutant les hashtags "mon fils", "ma vie, "la famille". Habillé aux couleurs du Bayern de Munich, le mini Ribéry prend très au sérieux cette séance d'entraînement entre père et fils. Il ne lui manque plus que les crampons pour rejoindre papa sur la pelouse.