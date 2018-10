Franck Ribéry : Adorable déclaration d'amour à son "unique" femme Wahiba

L'an passé, Franck Ribéry avait publié le message suivant : "Joyeux anniversaire à la plus adorable et et admirable femme. Merci d'être dans ma vie." Difficile de se renouveler à chaque fois mais la sincérité est toujours bien là.

Franck et Wahiba Ribéry sont les heureux parents de quatre enfants, deux filles – Hizya (13 ans) et Shakinez (10 ans) – et deux garçons, Seïf el Islam (7 ans) et Mohammed (3 ans).