Franck Ribéry : Belle déclaration à sa princesse Hiziya qui grandit vite

Son clan est toujours resté uni même dans les instants les plus délicats comme l'affaire Zahia qui n'est aujourd'hui plus qu'un lointain souvenir. Plus proche que jamais de sa femme Wahiba et des quatre enfants qu'ils ont eus ensemble, Franck Ribéry les chérit.

Mercredi 18 juillet 2018, le footballeur français de 35 ans a eu une pensée toute particulière pour l'une de ses deux filles, son aînée Hiziya, qui a fêté son 13e anniversaire. Si elle fait déjà plus que son âge, la très jolie adolescente aux longs cheveux noirs grandit déjà bien trop vite aux yeux de son papa qui se souvient de sa fille qui portait son maillot de l'Olympique de Marseille lorsqu'elle était toute petite. Le joueur du Bayern Munich est replongé dans ses albums souvenirs pour accompagner sa déclaration d'amour. "Bon anniversaire à ma princesse @hiziyaribery7. Je t'aime de tout mon coeur et je regarde les années écoulées. Passe la meilleure des journées, ma fille", a publié Franck Ribéry sur sa page Instagram.