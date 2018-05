Franck Ribéry : Champion comblé avec Wahiba et leurs quatre enfants

Le 7 avril 2018, le Bayern Munich a décroché pour la sixième fois consécutive le titre de champion d'Allemagne alors même que la Bundesliga (championnat allemand) était loin d'être achevée. Un nouveau sacre obtenu par Franck Ribéry et ses copéquipiers bavarois après une écrasante victoire 1-4 contre Augsbourg. Arrivé au Bayern en 2007, le footballeur français de 35 ans qui porte le numéro 7 à Munich n'en est pas à sa première consécration mais à la huitième. Pas de quoi le blaser pour autant.

C'est toujours avec la même ferveur et le même bonheur que Franck Ribéry a célébré ce nouveau titre avec ses coéquipiers mais aussi sa famille. Pas peu fier de ce énième trophée, l'ailier international a immortalisé ce grand moment avec sa femme Wahiba, à qui il est marié depuis 2004, et avec leurs quatre enfants, Hizya, Shakinez, Seïf el Islam et Mohammed. Tous ont revêtu le maillot du Bayern Munich pour l'occasion comme le montre la photo partagée par Franck Ribéry sur Instagram, fier de sa "TeamRibery."

Son aventure avec le club bavarois se poursuivra encore un peu puisque le sportif a prolongé avec le club bavarois pour un an.