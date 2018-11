Franck Ribéry gifle plusieurs fois un consultant, Wahiba s'énerve sur Instagram

Le comportement de Franck Ribéry mérite un carton rouge. Selon le Bild, l'ailier du Bayern Munich a dérapé le 10 novembre 2018 à l'issue du match contre le Borussia Dortmund qui s'est joué à l'extérieur et s'est soldé par une défaite 3-2. L'ancien international français de 35 ans s'en est violemment pris à Patrick Guillou, consultant pour la chaîne beIN Sport.

Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, a confirmé auprès du Bild qu'un incident avait bien eu lieu entre son joueur et le journaliste (et ancien footballeur professionnel) : "Franck Ribéry nous a informés qu'il avait eu une altercation avec son compatriote Patrick Guillou, qu'il connaît depuis plusieurs années. Nous avons convenu avec Patrick Guillou dès samedi soir d'une prochaine rencontre pour évoquer la façon de régler le problème. Patrick Guillou nous a fait savoir que ceci était également dans son intérêt."

Selon plusieurs sources ayant assisté à la scène qui s'est déroulée près du bus du Bayern une heure après le match, il s'agit plus exactement d'une violente altercation puisque Franck Ribéry aurait giflé le consultant de beIn Sport à trois reprises au visage avant de le pousser à la poitrine. La colère du footballeur aurait été provoquée par des commentaires de Patrick Gillou durant le match.

Le consultant ne s'est pas exprimé pour le moment.

Wahiba Ribéry virulente sur Instagram

Durant ce même match, Wahiba, la femme de Franck Ribéry, s'est exprimée avec véhémence dans ses stories Instagram, critiquant ouvertement l'arbitre et les supporters du Borussia Dortmund. "Pfffff incroyable mais bordellllll l'arbitre ouvre tes yeuxxxxxxxx dégoûtant vraiment, ce foot me dégoûte, de l'incompétence, c'est affolant, s'est-elle d'abord insurgée, avant de s'adresser aux supporters. Les fans de BVB, je n'ai jamais eu autant de messages qu'aujourd'hui ! J'espère que vos mamans vont vite reprendre les téléphones, écrit-elle. Ça ne va plus, là ! Pour une fois que ce n'est pas ma petite communauté à moi."