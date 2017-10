Franck Ribéry in love pour l'anniversaire de sa femme Wahiba

Franck Ribéry n'a pas toujours été irréprochable, faisant vivre à son mariage des moments difficiles. L'affaire Zahia a sans aucun doute fragilisé son couple mais jamais au point que son épouse décide de le quitter. Toujours ensemble malgré les secousses, Franck Ribéry et Wahiba semblent amoureux comme au premier jour.

Parce qu'il est actuellement en convalescence après une blessure au genou survenue lors d'un match de son équipe du Bayern Munich contre le Herta Berlin qui le rend indisponible durant trois à quatre mois, Franck Ribéry a eu tout le temps nécessaire pour organiser une belle soirée pour Wahiba. Le 7 octobre dernier, le milieu offensif munichois de 34 ans a mis les petits plats dans les grands pour fêter l'anniversaire de celle qu'il a épousée en 2004.

In love de sa femme, Franck Ribéry a partagé les dessous de cette grande soirée en amoureux sur Instagram, via une photo de couple postée sur sa page et des images publiées dans une story éphémère à présent indisponible. Fier du couple qu'il forme avec la mère de ses enfants, il lui adresse une tendre déclaration. "Sana Hilwa to the most adorable and admirable wife. Thank you for being in my life ["Joyeux anniversaire à la plus adorable et et admirable femme. Merci d'être dans ma vie", ndlr]", commente Franck Ribéry en légende, ne lésinant sur les coeurs pour agrémenter les images de sa story.