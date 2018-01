Franck Ribéry jugé "moche" à cause de sa cicatrice : "C'est méchant"

Olivier Dacourt s'est lancé dans une mission délicate : dévoiler la facette cachée des stars du ballon rond. Un défi que l'ancien joueur de foot a relevé avec brio. Le chroniqueur du Canal football club (Canal+) est ainsi allé à la rencontre de plusieurs sportifs dont un Français qui n'a plus la cote depuis le fiasco de la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010 : Franck Ribéry.

Face à la caméra, celui qui a trouvé un nouveau souffle en Allemagne auprès du Bayern Munich a accepté d'évoquer un sujet délicat et douloureux : sa cicatrice au visage. Si le footballeur de 34 ans originaire d'un quartier défavorisé de Boulogne-sur-Mer ne revient pas sur les circonstances de l'accident qui a causé une blessure profonde (il a traversé le pare-brise dans un accident de voiture survenu alors qu'il n'avait que 2 ans et ne portait pas de ceinture de sécurité), il se confie sur le regard des autres qui lui a longtemps pesé.

"Quand tu es jeune, quand tu es marqué comme ça, c'est pas facile. Le regard des gens, les critiques... Ma famille s'est beaucoup battue pour ça", témoigne-t-il. Lorsque Olivier Darcourt tente d'en savoir plus sur les commentaires proférés à son encontre, Franck Ribéry ne botte pas en touche, sans jouer la victime pour autant. "'Regarde la face qu'il a', 'Regarde la tête', 'C'est quoi cette cicatrice', 'Il est moche'", l'ailier gauche munichois déballe tout. Autant de critiques face à son handicap qui l'ont blessé : "C'est méchant", sans jamais le faire tomber. Même quand les parents d'élèves parlaient sans grande discrétion de sa cicatrice, Franck Ribéry a résisté. Quelques larmes ont malgré tout coulé. "Tu souffres. Mais même quand j'étais jeune et qu'on se moquait de moi, jamais j'allais dans un coin pleurer", témoigne avec force celui qui est aujourd'hui heureux en couple et papa de quatre enfants.