Franck Ribéry musclé en vacances, sa femme Wahiba séduite

Vacances ne rime pas avec relâche pour Franck Ribéry. Très actif sur Instagram, le sportif de 35 ans partage son quotidien avec ses 3,2 millions d'abonnés et ces journées sont particulièrement intenses ces derniers temps.

Parce qu'il veut être au top pour sa reprise avec le Bayern Munich – équipe avec laquelle il a encore été sacré champion d'Allemagne et avec laquelle il a prolongé pour un an –, celui qui porte le numéro 7 sous les couleurs bavaroises enchaîne les séances d'exercices. Course à pied, musculation, Franck Ribéry prend sa préparation d'avant-saison très au sérieux. Et les résultats sont là.

L'ailier gauche a publié une photo de lui en short de bain, torse nu, au bord d'une piscine. Shooté dans un magnifique cadre, une mer claire en arrière-plan, Franck Ribéry expose ses abdos. Pour le bronzage, il faut encore patienter comme il le dit lui-même en légende de cette image : "S'entraîner ce jour, fait. Ensuite : Travailler mon bronzage."