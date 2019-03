Franck Ribéry papa pour la 5e fois : Sa femme Wahiba révèle enfin le prénom !

Il aura fallu trois semaines à Wahiba Ribéry, la femme du footballeur Franck Ribéry pour lever le voile sur le prénom de leur cinquième enfant. Dans la soirée du 5 mars 2019, face à l'impatience de sa communauté de fans, la maman a enfin révélé que son "ange" se prénomme... "Keltoum Chérifa Marie-Pierre R." Wahiba avait lancé la piste de Keltoum juste après son accouchement en ajoutant l'initiale "K" dans sa biographie. "HSSMK" : H pour sa fille aînée Hiziya (13 ans), S pour son autre fille Shakinez (11 ans), S et M pour les deux garçons Seïf el Islam (6 ans) et Mohammed (3 ans) et un K, donc, pour la petite dernière.

Touchée par les nombreux messages de félicitations et les délicates attentions, Wahiba Ribéry a ajouté : "Merci pour vos messages beaucoup d'amour d'amour", se montrant également généreuse en photos. L'épouse de Franck Ribéry a publié deux images de leur princesse portant un pyjama blanc sur lequel est brodé en lettres roses son prénom, sur la poitrine et dans le dos. Wahiba Ribéry n'est en revanche pas encore prête à dévoiler son visage, soigneusement protégé avec un émoji.