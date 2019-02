Franck Ribéry papa pour le 5e fois : Wahiba publie la première photo du bébé

Si le sexe et la date de naissance du bébé ne sont plus un mystère, reste maintenant à savoir quel prénom lui a été donné. Comme Wahiba Ribéry l'avait laissé entendre dans sa biographie Instagram, le nouveau-né porte un prénom qui débute par un "K".

Ce nouvel enfant rejoint une famille déjà composée de deux filles, Hiziya (13 ans) et Shakinez (11 ans), et de deux garçons, Seïf el Islam (6 ans) et Mohammed (3 ans).