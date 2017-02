Franck Ribéry : Rencontre "en toute discrétion" avec Théo et un joli cadeau

À peine rentré chez lui, et malgré son état, Théo avait tenu à remercier dans une vidéo tous ceux qui le soutiennent depuis le début de l'affaire. "Dans toutes vos lettres que vous m'avez écrites, que ce soit sur Facebook, via les messages, via ma famille, via mes amis... Ça m'a fait un très, très grand plaisir et ça m'a donné beaucoup de force, a-t-il assuré. C'est tout ce que vous avez fait pour moi pendant cette convalescence qui a fait qu'aujourd'hui, je suis parmi vous et que je peux m'exprimer à travers cette vidéo. Sachez que c'est vous qui m'avez tenu debout. Je vais me reposer et je vais essayer de donner de mes nouvelles le plus souvent possible. Et lorsque j'irai mieux, je ferai le nécessaire pour répondre à tous vos courriers."