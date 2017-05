Franck Ribéry : Tongs et chaussettes pour se déhancher sur Maître Gims

Si le rythme de Marabout est ambiançant, les paroles se veulent percutantes. Maître Gims donne le ton dès le prélude de son clip. "J'ai toujours dédicacé mes chansons aux gens qui me soutiennent. Mais celle-ci s'adresse à ceux qui m'ont lâché. Aux marabouts modernes. Et à leurs mauvais tours. A ceux qui m'ont trahi. Et à leurs faux-semblants. (...) La violence d'une trahison est dans la confiance qu'elle abîme, et sa tristesse, dans les souvenirs qu'elle efface... Plusieurs personnes sont visées dans ce texte. Elles se reconnaîtront. J'ai choisi de ne pas citer leurs noms. Car nommer quelqu'un, c'est encore l'estimer...", lâche-t-il, incisif, avant de signer de ses initiales "MG".

A en croire certains, le chanteur de 31 ans qui collectionne les tubes s'attaquerait à son ancien producteur Dawala avec qui il est en guerre. En cause, des brouilles financières qui auraient conduit Maître Gims à le poursuivre en justice, un combat judiciaire qui s'annonce long et coûteux.