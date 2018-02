Franck Sémonin à Nice le soir des attentats : "Pour mon fils, on a renoncé..."

Franck Sémonin n'est pas près d'oublier cette soirée tragique.

Dans la nuit du 14 juillet 2016 à Nice, peu avant qu'un odieux attentat terroriste au camion-bélier ne frappe La Promenade des Anglais après le feu d'artifice de notre fête nationale, le comédien de 45 ans, sa femme Hélène et leur fils Ariel arpentaient le bord de mer de la cité azuréenne.

Interrogé sur cette nuit abominable par nos confrères de Télé Star, le comédien, qui a échappé au pire, a raconté : "J'étais allé assister au feu d'artifice avec ma femme et mon petit garçon, Ariel, pour qui c'était une première. Vers 22h30, je devais aller voir un de mes meilleurs amis, Lionel, jouer avec son groupe, Glamory. Mais, pour le petit, on a renoncé et on est partis." Et de poursuivre : "En revanche, certains membres de l'équipe de Section de recherches, présents après le massacre, ont pris part aux secours et nous ont raconté l'horreur."

D'autres personnalités étaient présentes ce soir-là à Nice. C'était notamment le cas de Jamie Dornan et Dakota Johnson, les deux stars de la saga 50 nuances de Grey. Les deux acteurs ainsi que toute l'équipe du film étaient présents à Nice depuis plusieurs jours où étaient filmées des scènes du prochain volet de la saga, 50 nuances plus sombres. La chanteuse Rihanna était également présente pour assurer un concert le lendemain, annulé au regard des tristes événements.