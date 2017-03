Francky Vincent, puceau à 19 ans : "Il me fallait l'aval de ma mère"

Samedi 18 mars, Thierry Ardisson recevait le chanteur guadeloupéen Francky Vincent (60 ans) dans Salut les Terriens sur C8. Au cours de l'entretien, l'interprète de Fruit de la passion ou plus récemment de Tu veux mon zizi ? est revenu sur... son dépucelage jugé tardif.

"A 19 ans vous êtes toujours puceau alors que tous vos copains ont été dépucelés à l'âge de 17 ans !", a en effet lancé l'homme en noir afin de recueillir les confidences de son invité au répertoire très coquin. Et celui-ci d'expliquer : "Il me fallait l'aval de ma mère ! Entre elle, enseignant le catéchisme au sein d'une chorale d'église et moi, commençant à chanter mes chansons coquines, il y avait quand même cette vigilance, c'est à dire qu'elle voulait voir l'élue de mon coeur on va dire."

Puis, au moment où Thierry Ardisson lui a demandé de décrire sa première fois, Francky Vincent, ex-participant de La Ferme Célébrités en Afrique (TF1) a commenté : "C'était une grande fête pour moi et c'est vrai que j'ai vraiment dû apprivoiser cette brûlure (sic) que j'ai eu au niveau de la personne en question."

Aujourd'hui, Francky Vincent assume le fait d'avoir eu de très nombreuses conquêtes tout au long de sa vie. "Dans ma vie, j'ai eu une femme par semaine. Y'a combien de semaines ? 52 ? En une décennie ça fait 520 à peu près...", a-t-il commencé à calculer avant d'évoquer son ex-femme Virginie à qui il a dédié la chanson Nigivir en 1993.

