Francky Vincent tout nu pour son anniversaire : "Mon zizi ne s'use pas"

Ce 18 avril 2018, Francky Vincent a fêté ses 62 ans. Pour l'occasion, peu après minuit, le chanteur de Fruit de la passion originaire de la Guadeloupe a décidé de prendre la parole sur sa page Facebook. Qu'on se le dise, il est toujours en pleine forme et il le prouve !

"18 avril, aujourd'hui c'est mon anniversaire", a-t-il commencé en légende d'une photo inattendue de lui tout nu sur une moto en osier. Et de se faire plus coquin... en rimes, en plus : "Mon zizi ne s'use pas pourtant je m'en sers. Ça se voit que je suis bien dans mon corps. J'ai envie de moi, je me donne mon accord. Toi femme profite de cette foutue offrande car il y en a d'autres qui en redemandent. Dormir tout seul ce soir, c'est rédhibitoire, inimaginable pour un tel chanteur notoire." Difficile de ne pas reconnaître sa plume dans ces quelques lignes.

Inévitablement, cette proposition de soirée chaude n'a pas manqué de recevoir de nombreux commentaires sur Facebook. "Je suffoque, Francky c'est mon roi", "Il dit tout haut ce que les autres pensent tout bas, je l'apprécie pour cela", "Si la moto pouvait parler...", "Je l'aime, il ose tout", pouvait-on lire parmi les premières réactions. Bien sûr, de très nombreux internautes ont été aussi très amusés par cette publication et ont simplement réagi avec des smiley hilares... ce qui n'était sans doute pas tout à fait l'effet escompté.

Espérons que le chanteur de Tu veux mon zizi ? qui a récemment tenté de se lancer dans l'animation télé au côté d'Eve Angeli a tout de même pu passer une bonne soirée d'anniversaire...