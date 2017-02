Franco Noriega : Le sexy chef dévoile ses jolies fesses !

Repéré par des internautes il y a quelques mois, le chef péruvien Franco Noriega est devenu une star sur la Toile. Il faut dire que le beau gosse, installé à New York où il a ouvert des restaurants, fait tout pour faire parler de lui. Outre ses cours de cuisine donnés en caleçon sur Youtube, il n'hésite pas à afficher sa plastique de rêve...

Alors qu'une grande partie du globe attend désespérément le retour du soleil, Franco Noriega a nargué ses abonnés en postant, le 5 février, une photo de lui profitant de chauds rayons sur son balcon. Si on ne sait pas vraiment où le cliché a été pris, il attire surtout l'attention pour une raison précise : le chef offre la vue, agréable, de ses fesses ! Sans raison aucune, le propriétaire de la chaîne de restaurants Brasa, et aussi mannequin, décidé de poster une photo de lui nu, de dos, permettant d'admirer sa silhouette de rêve et son postérieur. Nul doute que cela braquera à nouveau les projecteurs sur lui...