Franco Zeffirelli : Le cinéaste est mort à 96 ans

Franco Zeffirelli est mort le 15 juin 2019 à son domicile de Rome en Italie. Âgé de 96 ans, le réalisateur était devenu une légende dans le milieu du cinéma et de la culture en Italie. Le président de la République italienne Sergio Mattarella a déclaré : "La mort de Franco Zeffirelli laisse un grand vide dans le monde du spectacle et de la culture italienne et internationale." Il a également salué dans un communiqué de presse "le talent extraordinaire et la profonde sensibilité esthétique" du cinéaste.

Le chef du gouvernement italien (Giuseppe Conte) a également rendu hommage à l'artiste sur son compte Twitter : "Profonde émotion pour la disparition du maître Franco Zeffirelli. Ambassadeur italien du cinéma, de l'art et de la beauté. Un grand cinéaste, scénariste, scénographe. Un grand homme de culture."

Le maire de Florence, Dario Nardella, a aussi exprimé toute son émotion à l'annonce de la mort de son ami : "J'aurais voulu que ce jour n'arrive jamais. Franco Zeffirelli est parti ce matin. Un des plus grands hommes de la culture mondiale. Nous nous joignons à la douleur de ses proches. Adieu, cher Maître, Florence ne t'oubliera jamais."

Un artiste hors du commun

Producteur, scénariste et réalisateur italien, Franco Zefirelli a mis en scène plus d'une trentaine de pièces de théâtre et d'opéra. Sa dernière création, Traviata, ouvrira la saison du Festival d'opéra dans les arènes de Vérone le 21 juin prochain.

Il a également participé à la création d'une vingtaine de longs métrages : La Mégère apprivoisée (1967), Roméo et Juliette (1968), Le Champion (1979), Hamlet (1992), Jane Eyre (1996), Un thé avec Mussolini (1999) ou encore Callas Forever (2002). Dans les années 70, il a dirigé la mini-série Jésus de Nazareth avec Robert Powell.