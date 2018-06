François Berléand, 66 ans : Rare sortie avec ses jeunes jumelles Lucie et Adèle

C'est un fait suffisamment rare pour être noté. Vendredi 22 juin 2018, François Berléand prenait part à la soirée d'ouverture de la 35e Fête foraine des Tuileries. L'acteur de 66 ans répondait ainsi à l'invitation de Marcel Campion, le roi des forains, mais aussi de Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday, qu'il connaissait bien. Mais le truculent comédien notamment vu dans Les Choristes n'était pas seul...

En effet, Berléand était accompagné de sa femme Alexia Stresi, mais aussi de ses deux filles, les jumelles Adèle et Lucie (9 ans et demi). Une sortie en famille et en public rare donc, puisque si François Berléand s'affiche régulièrement avec la femme de sa vie, il le fait beaucoup moins souvent avec ses enfants – l'acteur est aussi le père de Martin, également acteur et producteur, ainsi que de Fanny, deux adultes déjà parents respectivement d'Elias et Camille, les petits-enfants de François.

L'acteur était radieux, signe qu'il est bien remis de l'accident de ski qui aurait pu lui être fatal en avril dernier – heureusement, il s'en est miraculeusement tiré en ne se cassant que le fémur. "J'y allais pépère. J'étais avec mes filles quand un gamin a déboulé devant moi, je suis tombé et malheureusement je n'ai pas déchaussé, j'ai senti l'os craquer, avait-il raconté au Parisien le 11 avril. Ma tête a tapé le sol. Pendant la chute, je me suis fait la réflexion qu'heureusement que j'avais un casque."