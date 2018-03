François Cluzet : Ses mots dignes pour Marie Trintignant et leur fils Paul

Quinze ans après la mort tragique de Marie Trintignant, le retour sur scène de son meurtrier, Bertrand Cantat, divise la France et suscite l'ire des proches de la comédienne décédée des suites des coups portés par le chanteur de Noir Désir. François Cluzet, qui a eu un enfant avec Marie, un petit garçon prénommé Paul, né en 1993, était mercredi 14 mars l'invité du 20 heures de France 2. Face à Anne-Sophie Lapix, l'acteur a eu des mots pleins de sagesse et de dignité, notamment pour son fils.

"M'en voulez pas. Ce n'est ni contre vous ni contre les téléspectateurs mais j'ai fait une promesse à mon fils qui m'a demandé dernièrement de ne plus faire aucun commentaire sur cette histoire", a-t-il déclaré, ému et sûrement en écho à son intervention sur le plateau d'ONPC en octobre 2017, où il avait insulté Cantat. Et d'ajouter : "Et j'aime mon fils et je ne veux pas le trahir donc je crois que tout ce que je pourrais dire remuerait le couteau dans la plaie. Donc, encore une fois j'aime mon fils et je lui ai promis que je me tairais désormais."

"Cet enc*lé de Cantat"

Sur le plateau d'On n'est pas couché, le comédien récemment vu dans Normandie nue n'avait pas mâché ses mots envers Cantat, après être revenu sur le film Janis et John où il partageait l'affiche avec Marie Trintignant en 2003, juste avant le drame... "J'ai adoré ça car c'était un film de dingue. Evidemment c'est le souvenir avec Marie puisqu'elle est morte juste après, assassinée par cet enc*lé (sic) de Cantat", avait-il lâché devant Laurent Ruquier.

Récemment, Samuel Benchetrit (qui a eu Jules, 20 ans, avec Marie) s'est largement épanché sur son ressenti quant à Cantat qui clame haut et fort qu'il a "purgé [sa] peine". De même pour Nadine Trintignant, la mère de Marie, qui s'était d'ailleurs confiée sur ses propres petits-enfants, les quatre garçons que la comédienne disparue a eus (Roman, 33 ans, de Richard Kolinka, Paul, Léon, 22 ans, de Mathias Othnin-Girard, et Jules). Et le credo est le même que François Cluzet. "Ils n'aimeraient pas que j'en parle... Mais vous imaginez bien qu'ils sont blessés pour toute leur vie ! Il faut apprendre à marcher avec des blessures ouvertes. Mais ils n'aimeraient pas que j'en parle. Je le respecte, je les aime", a-t-elle déclaré à BFMTV.