François Corbier (Club Dorothée) est mort à l'âge de 73 ans

Si son début de carrière en tant que chanteur est passé quasi inaperçu, c'est en tant qu'animateur que la carrière médiatique de François Corbier est lancée en 1982 grâce à son arrivée dans l'émission jeunesse d'Antenne 2 Récré A2. Il y assure alors le rôle de "chansonnier pour enfants" et devient un personnage incontournable. Sa chanson Le nez de Dorothée connaît un grand succès en 1986.

L'année suivante, il quitte Antenne 2 pour rejoindre le Club Dorothée sur TF1 en tant que coanimateur aux côtés de Dorothée, Ariane, Jacky et Patrick. En parallèle, il est comédien dans la sitcom Pas de pitié pour les croissants et poursuit sa carrière de chanteur. On se souvient notamment des titres Sans ma barbe ou Laissez les mamies faire.

En octobre 1996, il quitte le Club Dorothée, mais y fera un retour à l'été 1997 pour animer les derniers Club Dorothée Vacances. Une fois l'émission arrêtée, il se consacrera à son premier amour : la musique.

En 2017, Corbier, qui avait déjà fait part de son amertume concernant l'étiquette Club Dorothée qui lui collait à la peau, racontait dans un entretien avec France Dimanche sa difficile traversée du désert, avouant avoir "failli finir clochard".

Nous adressons toutes nos condoléances aux proches de François Corbier.