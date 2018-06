François de Rugy et son épouse Séverine Servat à Roland-Garros pour Nadal

Balle de match sur le tournoi de Roland-Garros 2018. Après la victoire, samedi 9 juin, de la Roumaine Simona Halep, l'Espagnol Rafael Nadal est venu à bout le lendemain de l'Autrichien Dominic Thiem, remportant au passage son 11e titre sur la terre battue de la porte d'Auteuil. Pour assister à cette victoire historique, de nombreuses personnalités avaient fait le déplacement, à l'instar de la ministre des Sports Laura Flessel ou du président de l'Assemblée nationale François de Rugy.

À lire aussi François de Rugy : Le boss de l'Assemblée nationale a épousé Séverine Servat

Ce dernier était accompagné de son épouse, notre consoeur la journaliste Séverine Servat, du magazine Gala. Le couple, qui s'est marié le 16 décembre 2017, était très complice dans les tribunes. Ces deux-là semblaient en tout cas ravis d'assister à cette nouvelle victoire de Rafael Nadal sur la terre battue de Roland-Garros.

François de Rugy et Séverine Servat étaient assis à côté du rockeur Roger Waters. Le cofondateur et ancien bassiste du groupe Pink Floyd est actuellement en tournée durant laquelle il interprète des chansons extraites des albums cultes de son ancien groupe comme The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals ou encore Wish You Were Here. Vendredi et samedi 8 et 9 juin, Waters s'est produit en banlieue parisienne dans la nouvelle U Arena de Nanterre. Avant de poursuivre sa tournée, le rockeur de 74 ans a donc pris son dimanche pour la finale du tournoi du Grand Chelem parisien.