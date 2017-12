François de Rugy : Le président de l'Assemblée nationale épouse une journaliste

A bientôt 44 ans (son anniversaire est le 6 décembre), François de Rugy s'apprête à passer la bague au doigt de sa nouvelle compagne, la journaliste Séverine Servat. Le couple devrait officialiser son union à la mi-décembre.

C'est le magazine Closer qui affirme que François de Rugy, actuel président de l'Assemblée nationale (il est membre de La République en marche) et qui a promis de remettre son siège en jeu à la moitié de son mandat, va se marier à Séverine Servat. Cette dernière est journaliste chez Gala, spécialiste du domaine people et présentée comme étant elle-même une fervente partisane du parti présidentiel... Le magazine ajoute que la journaliste, qui se dit chef des actus sur sa bio Twitter, a emménagé auprès de son compagnon dans le très chic hôtel de Lassay, dans le non moins clinquant 7e arrondissement de la capitale. Il s'agit du lieu de résidence qui va de pair avec la fonction de président de l'Assemblée.

François de Rugy est le papa de deux enfants, nés de sa précédente histoire avec Emmanuelle Bouchaud (conseillère régionale La République en marche) et Séverine Servat est la maman d'un garçon, prénommé Joseph. La relation amoureuse du couple avait été révélée en août dernier par le créateur des Gérard de la télévision.

