François de Rugy : Première sortie avec sa femme Séverine depuis le mariage

Samedi 6 janvier, le théâtre des Folies Bergère était le lieu d'accueil de Toujours Charlie !, une journée organisée par le Printemps républicain, le Comité Laïcité République et la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), trois ans après l'attaque djihadiste qui a décimé la rédaction de Charlie Hebdo. Diverses personnalités étaient présentes, à l'instar du président de l'Assemblée nationale, François de Rugy.

Au cours de cette journée, faite de débats et d'un spectacle avec notamment la participation des humoristes Stéphane Guillon et François Rollin ainsi que des chanteuses Keren Ann et Elodie Frégé, on a pu voir défiler plusieurs représentants politiques : l'ancien Premier ministre Manuel Valls (apparenté LREM), la maire PS de Paris Anne Hidalgo, le président de l'Assemblée nationale François de Rugy (LREM), qui est apparu aux côtés de sa nouvelle épouse la journaliste Séverine Servat ou encore la ministre de la Culture Françoise Nyssen et la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse (LR)... Emmanuel Macron s'est rendu pour sa part ce dimanche 7 janvier sur les lieux des attentats.

Les organisateurs avaient également invité les familles des victimes de l'attentat du 7 janvier 2015, dans lequel 12 personnes ont été tuées dans et aux abords des locaux parisiens de l'hebdomadaire satirique. Par la suite, le 11 janvier 2015, plus de quatre millions de personnes étaient descendues dans les rues des grandes villes du pays, suivant souvent le mot d'ordre "Je suis Charlie", en défense de la liberté d'expression.

Thomas Montet