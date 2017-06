François et Guillaume Sarkozy, pères fiers aux côtés de leurs sublimes filles

Vendredi 16 juin à Paris était célébrée la douzième édition du traditionnel déjeuner Pères & Filles, organisé en marge de la fête des Pères au Café de la Paix.

Comme chaque année, plusieurs personnalités ont ainsi répondu à l'invitation de Christophe Laure, directeur général de l'InterContinental Paris Le Grand. Banquiers, avocats, hauts fonctionnaires, journalistes, dirigeants d'entreprises ou encore artistes et membres de l'aristocratie avaient assuré le déplacement pour profiter d'un déjeuner privilégié placé sous le signe de la tendresse et de la complicité.

Parmi les binômes père-fille figuraient ainsi François Sarkozy (60 ans cette année) et sa fille Katinka (26 ans), mais aussi Guillaume Sarkozy (66 ans) et sa fille Capucine (31 ans). Les frères de l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy, raccords dans leurs costumes marine, semblaient très heureux de cette réunion familiale. Les deux cousines, toutes deux sublimes, avaient quant à elles opté pour des tenues différentes : Katinka avait choisi une combishort noire qui dévoilait ses jambes nues, tandis que Capucine avait choisi un jeans et une chemise imprimée.

Sur place, les membres du clan Sarkozy ont croisé et salué les autres binômes conviés à cette édition 2017. Figuraient parmi les invités : Nicolas de Tavernost et sa fille Sibylle, Alexis Poliakoff et sa fille Marie-Victoire, Antoine Gallimard et sa fille Charlotte, Charles Beigbeder et sa fille Charlotte, Christophe Laure et sa fille Carla, Frédéric Saldmann et ses filles Sixtine et Léonie, le comte Renaud de Clermont-Tonnerre et sa fille Adelaïde, Oscar Geyer et sa fille Victoria-Maria, François de La Brosse et ses filles Alexandra et Olympia, Julien Baubigeat et sa fille Victoire, Jean-Paul Phelip et sa fille Marie mais aussi Jean-Michel Wilmotte et sa fille Victoria.

Guy de Panafieu et sa fille Claire, Gilles de Poix et sa fille Alma, Franck Provost et sa fille Olivia, François Fournier et ses deux filles, Julien Vallé et sa fille Joséphine, Laurent Laffont et sa fille Eloïse, le comte Éric d'Hauteville et sa fille Zita, le comte Henri de Castellane et sa fille Cordelia, le comte Yvan de Limur et sa fille Marie, le prince Robin zu Sayn Wittgenstein et ses filles Zelda et Natascha, Saam Golshani et sa fille Camille, le prince Alexandre Poniatowski et sa fille Victoria, Pierre-François Veil et sa fille Rebecca, Nicolas Beytout et sa fille Philippine, Nicolas Bazire et sa fille Charlotte, Manuel Carcassonne et sa fille Marie-Sarah, Stéphane Poux et sa fille Antonia et enfin Thierry Gaubert et sa fille Nastasia étaient également sur liste.