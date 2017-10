François Feldman à nouveau amoureux, mystérieux sur son "bébé d'amour"

François Feldman a fait tourner les têtes avec ses célèbres Valses de Vienne, caracolant en tête du Top 50 au milieu des années 80. Retombé un peu dans l'oubli la décennie suivante, le chanteur populaire de 59 ans a connu des heures moins glorieuses et des épreuves qui l'ont poussé à quitter Paris en 2001 : la mort de sa mère, emportée par le cancer, puis celle de son père, sa séparation d'avec sa compagne et le monde de la musique qui lui a tourné le dos.

Installé depuis dans le Sud de la France, non loin de Nice, François Feldman s'est reconstruit une vie dans laquelle la chanson a toujours eu sa place grâce à la tournée Stars 80 qu'il quittera le 22 décembre prochain, et qui est aujourd'hui illuminée par une nouvelle compagnie féminine. L'artiste révèle cette semaine à France Dimanche qu'il n'est plus célibataire, une relation qui l'a boosté dans la réalisation de son nouvel album en cours de préparation. "Mon retour à la composition est dû à deux choses : nouvelle maison et nouvelle chérie !", lâche-t-il avec enthousiasme. De qui s'agit-il ? Nous ne le saurons pas. François Feldman préfère entretenir le mystère : "Je suis amoureux, mais comme le disait ma mère, 'pour vivre heureux, vivons cachés !'"

Si l'interprète de Joy (titre écrit à l'occasion de la naissance de sa fille) ne souhaite même pas révéler le prénom de sa partenaire, il partage malgré tout deux informations : "Je l'appelle 'Bébé d'amour'" et "Nous ne vivons pas ensemble".

Doit-on alors s'attendre à des chansons d'amour sur son prochain album ?

