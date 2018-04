François Hollande amoureux: Ses mots pour la "tendre et délicate" Julie Gayet

C'est un homme amoureux et apaisé qui s'exprime. François Hollande parle à coeur ouvert dans son ouvrage, Les Leçons du pouvoir (chez Stock), qui sort ce mercredi 11 avril 2018. Il parle longuement de politique, faisant le bilan de son quinquennat, tout en abordant des sujets très personnels, comme sa rupture avec Valérie Trierweiler. Il est également question de Julie Gayet, sa compagne actuelle, à propos de laquelle il a des mots très touchants.

"Durant notre vie commune à l'Élysée, elle a veillé à poursuivre son travail, s'interdisant la moindre incursion dans la vie de la présidence, demeurant physiquement avec une abnégation jamais prise à défaut dans les appartements privés du palais", écrit le dirigeant socialiste dans son livre. Il explique également que celle qui partage se vie depuis 2014 "n'a même jamais assisté aux projections de films [à l'Élysée] où sa présence aurait été légitime, laissant Audrey Azoulay, accueillir les invités qu'elle connaissait pourtant fort bien". Il ajoute que la comédienne de 45 ans "n'a en aucune façon interféré dans les décisions prises, ni dans les choix de personnes."

Visiblement très amoureux, il fait ensuite une très belle déclaration d'amour à Julie Gayet. "La tendre et délicate affection de Julie a été durant ces trois dernières années un inestimable soutien. (...) Sans avoir besoin de jouer un rôle, elle était là, avec cette aspiration au bonheur qui rend la vie plus douce", écrit avec poésie et hauteur le prédécesseur d'Emmanuel Macron à l'Élysée.