François Hollande redevenu "un homme comme les autres" avec la mort de son frère

Alors qu'il a cédé sa place de président de la République il y a déjà presque un an, François Hollande refait les gros titres avec la parution de son livre Les Leçons du pouvoir (chez Stock). Dans cet ouvrage, il défend bien sûr son bilan mais évoque aussi sa vie intime avant et après son passage à l'Élysée.

Le 17 mai, soit trois jours seulement après la passation de pouvoir avec Emmanuel Macron, François Hollande apprend la mort de son frère Philippe, emporté à 64 ans par un cancer. Un coup dur qui le fera sortir brièvement du silence quelques jours plus tard... Interrogé par Paris Match, l'ancien président s'explique sur l'usage de la formule "rupture rude" pour qualifier son départ de l'Élysée. "Il s'est produit un événement dans ma vie personnelle. Mon frère, qui souffrait d'un cancer, est décédé trois jours après ma sortie de l'Élysée. Peut-être avait-il voulu, je l'ai pensé, retenir sa maladie pendant tout le temps où j'étais à la tête du pays. J'ai donc été absorbé par des chagrins privés et des obligations familiales qui m'ont conduit à vite redevenir un homme comme les autres", confie-t-il.

François Hollande, âgé de 63 ans, doit aujourd'hui apprendre à redevenir un citoyen lambda. S'il n'a pas souhaité intégrer le Conseil constitutionnel, il est cependant engagé dans la vie associative avec sa fondation La France s'engage. "Ce dont je me garde, c'est de vouloir 'faire encore le président' quand je ne le suis plus. (...) Je n'ai plus aucun mandat. Je suis libre et vivant", jure-t-il. Libre, notamment, de vivre pleinement sa vie d'homme auprès de sa compagne Julie Gayet...

Thomas Montet

L'interview intégrale de François Hollande est à retrouver dans Paris Match en kiosques le 19 avril 2018.