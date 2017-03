François Hollande : Sa chienne a fauté... Qui est le père ?

François Hollande s'apprête à rendre son tablier en mai prochain et prépare sa nouvelle vie, avec sa compagne Julie Gayet ainsi qu'avec... Philae. En effet, le président compte bien emmener avec lui la chienne qui lui a été offerte en 2014. Une magnifique labrador qui a donné naissance à une portée !

Comme le dévoile un amusant petit filet dans le magazine L'Express, la chienne a eu une portée de dix chiots, qui, après avoir été sevrés, ont toutefois tous été donnés ! On ignore à qui ni d'ailleurs qui est le père des petits... Le chien d'un ministre ? D'un secrétaire d'État ? Mystère. François Hollande avait reçu Philae pour Noël de la part de la Fédération des anciens combattants français de Montréal. "Le président s'y est attaché et s'en occupe, on le voit parfois la promener", disait un collaborateur au Huffington Post.

François Hollande, qui n'a toujours pas déclaré quel candidat il comptait soutenir pour l'élection présidentielle (le candidat victorieux de la primaire de son propre parti, Benoît Hamon, a été lâché par l'ancien Premier ministre Manuel Valls, accusé depuis de trahison, ce mercredi 19 mars), en a dit un peu plus sur la page qui va s'écrire pour lui prochainement. "Il n'y a pas de retraite, pas de plan, mais autre chose. Et cet autre chose dépend beaucoup du pays lui-même, de ce qu'il y a comme possibilités de faire pour lui, pour moi, de la vie politique", a-t-il dit à l'AFP. Il a notamment confié qu'à l'inverse de Nicolas Sarkozy, il ne faudrait pas compter sur lui pour des conférences ou un rôle dans une grande entreprise...