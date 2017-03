François Hollande : Son fils Julien réalisateur d'une série trash !

Dans la famille Hollande, on connaît mieux Thomas que son petit frère Julien. Pourtant, le fils cadet de François Hollande et Ségolène Royal jouit d'une certaine notoriété sur la Toile. Mais pas sous sa véritable identité.

Julien Hollande est en effet un talentueux réalisateur faisant partie intégrante du duo Ken & Ryu, un tandem à qui l'on doit la web-série à succès En passant pécho. En 2014, une partie de la presse relayait cette révélation selon laquelle le fils Hollande sévissait dans une "bonne grosse série de shlag" – comme le décrit son site officiel – qui met en scène la vie d'une bande de dealers déjantés.

Invitée samedi 25 mars dans Salut Les Terriens pour présenter son film Gangsterdam, Manon Azem a expliqué que ce n'est pas la première fois qu'elle mettait les pieds dans un projet où la drogue était au coeur de la fiction. En effet, la jolie comédienne avait joué dans Bande de Boloss, le plus populaire des épisodes d'En passant pécho (plus de 3,7 millions de vues sur Youtube). A la fin d'un extrait pour le moins trash, Thierry Ardisson a justement rappelé que derrière l'un des réalisateurs se cachait Julien Hollande. "Ah, vous savez ? Ouais c'est vrai... Mais faut pas le dire, d'habitude ! Mais c'est fou parce que je pensais que j'étais la seule à le savoir, fallait pas le dire !", a lâché Manon Azem au côté d'un Kev Adams qui ne semblait pas le savoir non plus.