François Hollande, son livre top secret : Valérie Trierweiler dans le viseur...

Mercredi 11 avril 2018, chez Stock, François Hollande publie Les Leçons du pouvoir, un livre attendu dans lequel il défendra le bilan de son quinquennat, évoquera son successeur Emmanuel Macron mais aussi les femmes de sa vie, du moins les deux dernières : Valérie Trierweiler et Julie Gayet.

Malin comme un singe, François Hollande s'est refusé à livrer à la presse les bonnes pages de son livre : "Il veut éviter les petites phrases sur ses femmes et sur Macron", confie l'un de ses lieutenants dans le Journal du dimanche. Parce que la particularité de cet ouvrage, c'est qu'il évoquera le raz-de-marée politique et intime provoqué par la révélation de sa romance avec Julie Gayet dans les pages de Closer. Est-il besoin de rappeler que Valérie Trierweiler, qui a nié encore récemment s'être vengée sur le mobilier national, s'était épanchée dans Merci pour ce moment qui fut écoulé à 800 000 exemplaires ? Jusqu'à aujourd'hui, François Hollande n'a guère répondu à son ex-compagne que sur la question des "sans-dents". L'ancien président a nié fermement avoir utilisé cette expression pour désigner les personnes vivant dans la pauvreté.

Quant à Julie Gayet, il ne s'affiche à ses côtés qu'à de rares occasions. Dans Les Leçons du pouvoir, il sera donc question de sa rupture fracassante avec Valérie Trierweiler, mais un proche prévient que l'ancien président a choisi des mots "extrêmement subtils et classes" pour parler d'elle. À quel dessein ? Surprise, donc... Car le livre a été écrit, à la main, dans le plus grand secret. Seul son ami et ancien ministre Michel Sapin et son ancien conseiller Gaspard Gantzer y avaient accès.

Si les bonnes feuilles ne seront pas publiées dans la presse, François Hollande donnera trois grandes interviews pour défendre son livre. Il est attendu dans L'Obs, sur France Inter et sera mardi 10 avril, veille de la publication de ses Leçons du pouvoir, l'invité d'Anne-Sophie Lapix dans le journal télévisé de France 2.