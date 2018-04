François Hollande, une "situation cruelle" : Valérie Trierweiler lui a fait mal

Ce mardi 10 avril 2018, François Hollande est l'invité du journal télévisé d'Anne-Sophie Lapix sur France 2. Cette interview fait partie d'un plan média très serré autour de la sortie, mercredi, de son livre Les Leçons du pouvoir, chez Stock. Le livre est très attendu car l'ancien président doit y évoquer sa vie privée, sa violente rupture avec Valérie Trierweiler comme sa discrète relation avec Julie Gayet. Qu'a-t-il écrit sur son ex-compagne ?

Pour la sortie de son livre, François Hollande a donc choisi de s'exprimer sur France 2 mais également jeudi dans le nouveau numéro de L'Obs et le même jour lors d'une matinale spéciale sur France Inter. Le président ne souhaitait pas que les bonnes feuilles soient publiées dans la presse, nos confrères du Figaro.Fr en publie pourtant de larges extraits dès aujourd'hui. François Hollande écrit tour à tour sur ses regrets politiques, la "trahison de Macron" ou encore le soutien de Julie Gayet. Quant à Valérie Trierweiler, qui l'avait assassiné dans Merci pour ce moment (l'épisode des "sans-dents" fut une catastrophe pour son image d'homme de gauche), un proche d'Hollande avait promis que l'ancien président avait choisi des mots "extrêmement subtils et classes". Lefigaro.fr nous permet d'en juger.

La cruauté de la situation

"Julie Gayet est entrée dans ma vie. Notre relation fut révélée dans les pires conditions [dans le magazine Closer, NDLR], pour ma personne et pour la fonction. (...) Le choc fut rude. Valérie en fut profondément meurtrie. Notre séparation et les conditions de son annonce à laquelle elle n'a pas voulu s'associer ajoutèrent à la cruauté de la situation. Plus tard, dans un livre dont le succès fut retentissant, elle mit au jour ses blessures et exprima avec ses mots ce qu'elle avait vécu. Ils m'ont fait mal. C'était sans doute son intention. Nous avons mis du temps pour échanger de nouveau. Mais j'ai été sensible au mot délicat qu'elle m'a adressé le dernier jour de mon mandat", écrit François Hollande qui ne tourne pas autour du pot mais reste bienveillant.

Les Leçons du pouvoir, en librairies le 11 avril 2018.